Com a vitória, ABC saiu da quinta colocação para a liderança do grupo A da Série C

Por: Redação ORM News

Em 29 de agosto, 2016 - 18h59 - Série C

Após um primeiro tempo 'morno', o Remo não conseguiu segurar o ímpeto do ABC e foi derrotado por 2 a 0 dentro do Frasqueirão, na noite desta segunda-feira (29), em Natal (RN). A partida foi válida pela 15ª rodada da Série C do campeonato brasileiro.

Os gols do jogo aconteceram no segundo tempo, ambos e jogada de falhas do sistema defensivo azulino. No primeiro, o paraguaio Echeverria recebeu o lançamento de Jones Carioca entre os zagueiros do Remo, avançou sem companhia e bateu na saída de Fernando Henrique. Dez minutos depois, foi a vez de Jones Carioca ser lançado na área. O goleiro do Remo ainda rebateu o primeiro chute do atacante do Elefante, mas bola voltou em Jones, que mandou para a rede.

A derrota tirou o Leão da liderança do grupo para a quarta colocação com 23 pontos. O ABC, por sua vez, conseguiu deixar a quinta posição para ficar na ponta do grupo, com os mesmos 25 pontos do Fortaleza, mas com um saldo de gols maior.

Diante do equilíbrio do grupo nesta reta final, o Leão jogará outra decisão em Belém. O adversário será o Salgueiro, às 18h30 desse domingo (4), no Mangueirão, em Belém. O ABC tentará manter-se na liderança enfrentando o River (PI), às 19h15 da outra segunda-feira (5), no Almeidão, em Teresina (PI).