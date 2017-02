As meninas do Leão venceram o Impacto por 3 sets a 1

Por: Redação ORM News

Em 15 de fevereiro, 2017 - 08h42 - Vôlei

As meninas do Remo conquistaram o bicampeonato do Paraense de Vôlei feminino na noite terça-feira (14), no Ginásio Serra Freire, em Belém. O Leão venceu o Impacto por 3 sets a 1. A equipe remista abriu 2 a 0 no placar, com parciais de 25 x 13 nos dois sets.

No terceiro set o Impacto voltou melhor e venceu por 26 x 24, diminuindo o placar para 2 a 1. Já no quarto set o Leão não deu sopa para o azar e empurrado pela torcida que compareceu em grande número, o Remo fechou o set por 25 x 22 e o jogo por 3 sets a 1.

Além do título, o Remo também teve a melhor jogadora do campeonato. A ponteira Fabíola Pires comemorou demais a conquista. “Isso coroou o nosso empenho dentro de quadra. Perdemos um pouco de ritmo, devido o campeonato ser decidido somente em 2017, mas compensamos nos treinamentos e conseguimos o título e ainda fui eleita a melhor jogadora da competição. É uma honra enorme pra mim”, disse a atleta.

Para o treinador Jânio Marinho, venceu quem se preparou mais durante a competição e agradeceu ao torcedor que esteve no Serra Freire. “Essas meninas são guerreiras, ganharam a competição por méritos. Queria agradecer ao torcedor que veio e nos apoiou do início ao fim. O Remo é clube, não somente um time de futebol,e o vôlei do Remo está mais vivo do que nunca”, finalizou.