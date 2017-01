Os gols foram marcados por Fininho, Edgar e Tsunami

Por: Redação ORM News

Em 12 de janeiro, 2017 - 12h09 - Parazão

O Clube do Remo venceu o Castanhal por 4 a 0, em jogo amistoso realizado na manhã desta quinta-feira (12), no Souza, em Belém. A partida serviu para as equipes como preparação para o Campeonato Paraense 2017.

O Leão abriu o placar em cobrança de pênalti do capitão Fininho, aos 30 minutos do primeiro tempo. Aos 38, Edgar balançou a rede do Japiim. O atacante azulino voltou a marcar, aos 42. Na etapa final, aos 23 minutos, Tsumani fez o quarto gol do Leão. Remo 4 x 0 Castanhal.

O Remo volta a campo no domingo (15) contra o Independente Tucuruí, em caráter amistoso, no Estádio do Souza, às 10h. Já no dia 19 de janeiro, o Leão enfrenta novamente o Castanhal, no Estádio Modelão, no interior.