Partida amistosa será disputada no estadio Francisco Vasques (Souza) da Tuna, conforme a parceria entre azulinos e tunantes

O inverno paraense está rigoroso, com chuvas torrenciais no período da tarde. Dante do que tem acontecido com o clima em Belém, a diretoria de futebol do Remo decidiu marcar o jogo amistoso com o Sampaio Correa-MA, no dia 12, para o horário matinal: 9h30. A partida amistosa será disputada no estadio Francisco Vasques (Souza) da Tuna, conforme a parceria entre azulinos e tunantes.

Os dirigentes azulinos tencionavam promover o jogo na vesperal, porém, receosos de encarar tempo ruim, reverteram sua programação. Além disso, a data marca os festejos de fundação da capital paraense e os remistas não pretendem concorrer com outras programações alusivas ao aniversario belenense de 401 anos.

Por causa da capacidade do estádio tunante, fixado em 5 mil pessoas, o Remo começa a vender os ingressos a partir de 2ª feira, 8, ao preço de R$ 20,00. O Sampaio vem a Belém sem cota, assumindo todas as despesas de viagem e hospedagem. Da mesma forma procederá o Remo no dia 15, quando vai jogar em São Luís, no Castelão, jogo marcado para as 16 horas, já confirmado pelos timbiras.

Edgar

A parceria entre azulinos e maranhenses resulta também no empréstimo do atacante Edgar ao Leão Azul pelo espaço de 6 meses. O jogador deve chegar hoje na companhia do diretor Marco Antônio Araújo, que esteve na capital maranhense tratando da liberação do atacante, que tem boas referências na linha ofensiva.

Em quarenta jogos pelo Sampaio, na temporada de 2016, Edgar marcou 17 gols. O atacante, de 30 anos, faz o estilo do técnico remista, Josué Teixeira por atuar pelos lados do ataque. “Temos atacante fixo, estou precisando de um que atue pelas beiradas”, lembrou.

Edgar, segundo comentários de torcedores no Baenão, vai se dar bem no esquema de Josué Teixeira. No mês de outubro do ano passado, Edgar foi afastado dos treinos do Sampaio Corrêa pelo técnico Flávio Araujo, por ter faltado aos treinos sem justificativa. Ficou sem jogar duas partidas na Série B.

Zé Antônio

Comprometimento vem sendo a palavra chave do zagueiro Zé Antônio nesse retorno ao Remo, após passar pelo Baenão, em 2013. Nesse espaço de tempo, Zé Antônio diz que amadureceu bastante para encarar um segundo desafio no Leão Azul, onde afirma a cobrança ser maior. “ Existe muita diferença de um ano para outro, vejo agora muito mais cobrança.

O Remo está se renovando e precisa dar resposta aos torcedores. Mas estou numa boa expectativa de tudo dar certo para mim e para o grupo”, diz. Zé Antônio afirma que saiu de casa com bom pensamento, de trabalhar para tudo de bom possa acontecer neste ano seja do melhor. “Vim com essa ideia e quero que as coisas possam fluir normalmente. Estou com vontade de superar tudo.

Quando voltei pra casa, depois de assinar contrato, fiquei treinando. Quero meu espaço, respeito meus companheiros, contudo, me sinto capaz de ser titular. Não vou desmorecer”, ressalta.

Zé Antônio sofreu uma lesão em 2014, e garante ter feito boa fisioterapia, está recuperado. “Já estou bem e aqui é o meu recomeço. O Remo está me dando esse aval para poder mostrar minha utilidade”, aponta.