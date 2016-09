Só a vitória tem valor para o Leão contra o América-RN. Leão depende de ASA x ABC

Em 18 de setembro, 2016 - 06h00 - Esporte

Da Redação

Adrenalina pura hoje à noite no Mangueirão no jogo Remo x América-RN pelo Campeonato Brasileiro da Série C, na última rodada da fase de classificação do grupo A. Só um deixa o campo laureado, festejado pela torcida paraense ou pela potiguar com sua classificação ou mesmo pela sua manutenção na Terceirona. Desde a rodada anterior quando os preliantes foram derrotados o encontro de hoje às 19 horas gera expectativa pelo fato dos clubes estarem lutando pela sobrevivência. O Remo para seguir em frente na disputa e o América para continuar na Terceira Divisão de 2017. O confronto é dramático, sobretudo para o Mecão, correndo série de ser enquadrado na famigerada Quarta Divisão se perder ou mesmo empatar. Ao Remo, a situação também não é boa. A responsabilidade é maior por jogar diante da sua torcida, porque precisa vencer para manter viva a esperança de prosseguir na disputa e ir ao mata-mata. Os azulinos ainda dependem do resultado do jogo entre ABC x ASA que jogam no Frasqueirão, em Natal.