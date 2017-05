No treino de ontem para o clássico o técnico contou com a volta de Zé Antônio, Tsunami e Nano

Em 04 de maio, 2017 - 06h00 - Esporte

No Baenão, a semana de trabalho para o clássico do próximo domingo que decidirá o campeão paraense de 2017 segue em bom ritmo, principalmente após o retorno dos jogadores que não treinaram na terça-feira por problemas de saúde. Mas, ontem, todos estavam presentes no campo. O técnico Josué Teixeira pôde contar com o zagueiro Zé Antônio, o volante Tsunami e atacante Nano Krieger, que estavam com febre, calo inflamado e vômito, respectivamente.

No treino de ontem, os três participaram das atividades mostrando que estão prontos e bem para continuar treinando. Josué, como é praxe, promoveu um treino técnico, dividindo o elenco em três times e usando apenas a metade do campo. Os novatos também entram no esquema.

