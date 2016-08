Leão visita o ABC (RN), no Frasqueirão, em Natal, precisando vencer para voltar à liderança do grupo A da competição

Por: Redação ORM News

Em 29 de agosto, 2016 - 17h50 - Série C

Com 23 pontos e a dois do Fortaleza, atual dono da liderança do grupo A da Série C do campeonato brasileiro, o Remo enfrenta o ABC (RN), às 19h15 desta segunda-feira (29), com a missão de vencer para poder volta a assumir a ponta do certame e descartar qualquer risco de deixar o G4.

Titular absoluto do setor defensivo do meio-campo do Leão, Michel Schmoller garantiu que os azulinos estão focados para o confronto. 'Sabemos que teremos um jogo difícil e importante. É um confronto direto no qual vamos decidir a liderança do grupo. A equipe deles (ABC) é muito qualificada e vem crescendo durante a competição, mas estamos preparados e muito focados e concentrados. Vamos conseguir a vitória e a liderança', falou.

Para a partida, o Leão não poderá contar com o seu principal jogador, o meia Eduardo Ramos, que foi acometido com um quadro viral será avaliado pelo Departamento Médico. Por outro lado, a provável ausência poderá abrir espaço para que o meia Flamel faça sua estreia com a camisa azulina.

Vale lembrar que o técnico Waldemar Lemos também ainda precisa definir a lateral esquerda, que não terá o lesionado Wellington Saci. As opções que viajaram a Natal foram Jussandro e o garoto Tsunami, que começou a carreira como zagueiro, mas já atuou como lateral esquerdo e também como volante nas categorias de base do Leão.

O confronto entre ABC e Remo será transmitido lance a lance pelo ORM News.