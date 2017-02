Leão terá a estreia do argentino Nano Krieger e o Jacaré vai ter Fidélis no primeiro jogo

Por: Redação ORM News

Em 19 de fevereiro, 2017 - 15h25 - Parazão

Uma tarde de estreias! O confronto entre Remo e Paragominas marcará o dia do primeiro jogo do atacante argentino Nano Krieger no Remo e do garoto Fidélis no Paragominas. A partida vale pela quinta rodada do campeonato paraense e será realizada no Mangueirão

Além de Nano, o Remo também terá o auxiliar-técnico Márcio Roberto à beira do gramado, haja vista que Josué Teixeira cumpre suspensão pela expulsão no último jogo. Em campo, o garoto Gabriel Lima terá sua primeira partida como titular do Leão.

O Paragominas chega apostando na presença de jogadores experientes, como o lateral Rondinele, o volante Paulo de Tárcio e o meia Fabrício. No ataque, a maior esperança de gols está depositada no camisa 9, Wellington Pimenta.

