Camisa 10 faz falta ao Leão e a diretoria se põe em campo para a contratação

Em 21 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Esporte

Da Redação

O jogo improdutivo do meio-campo azulino foi o tema da conversa da diretoria de futebol na tarde de ontem. Mesmo vencendo os jogos, o time remista tem muitas dificuldades na criação de jogadas, por não contar com um jogador especialista no setor mais importante de um time de futebol, qual seja, a criação das jogadas. Diante dessa carência, os dirigentes estão partindo para a contratação uma meia de criação, que venha resolver o problema da equipe. E de acordo com o diretor Marco Antônio, é possível que nesta semana o Remo defina a contratação de um camisa 10. Nas redes sociais, foram sugeridos nomes, entre eles o de Gerson, ex-Tricordiano, jogador conhecido do técnico Josué Teixeira. Além de Gerson, também está lista o nome do meia Marquinhos, ex-Macaé. Marco Antonio, entretanto, não confirmou nenhum deles. Mas disse que o Remo vai partir para contratar jogadores.”É uma situação que estamos resolvendo. Existe essa carência e vamos consertar o defeito”, registrou.