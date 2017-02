Leão Azul tropeça em erros, cai por 2 a 1 e está eliminado da Copa do Brasil

Por: Da Redação

Em 17 de fevereiro, 2017 - 06h01 - Esporte

O sonho de faturar uma boa grana com o Corinthians no dia 1º de março ficou pelo meio do caminho, aliás, em Brusque, pequena cidade de Santa Catarina, que representada pelo Brusque Futebol Clube, mostrou ser um gigante no futebol, como provou ontem à noite ao eliminar o Clube do Remo da Copa do Brasil de 2017, ganhando do time paraense pelo placar de 2 a 1. O time catarinense, em duas participações na competição nacional, ainda não havia conseguido passar da primeira fase e ontem, em casa, conseguiu o grande feito e vai ter pela frente o Corinthians Paulista, cheio de moral. O Remo em mais um ano frustra sua torcida ao ser eliminado logo na primeira rodada, como vem acontecendo há oito anos consecutivos. No drama azulino são nove jogos sem vitórias na Copa BR.