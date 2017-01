No Maximino Porpino, Leão perde por 3 a 1 para o Castanhal, em jogo tumultuado

Por: Da Redação

Em 20 de janeiro, 2017 - 06h00 - Esporte

O Clube do Remo sofreu a sua primeira derrota na presente temporada, ao jogar contra o Castanhal, ontem, no estádio Maximino Porpino, em Castanhal. O jogo foi bastante tumultuado pela arbitragem, que marcou um pênalti a favor do Remo mas depois voltou atrás. O Leão Azul abriu a contagem, mas não resistiu ao bom futebol apresentado pelo time adversário, que virou o jogo e decretou a derrota azulina, por 3 a 1. A partida serviu para as equipes como preparação para o Campeonato Paraense 2017.

O time da casa entrou em campo em busca da revanche, pois em Belém havia perdido por 4 a 0 e cumpriu muito bem o seu papel. Aos seis minutos do primeiro tempo, Marquinhos abriu o placar para o Remo, mas a reação do Castanhal foi imediata. Aos sete minutos, Japiim garantiu o empate. Ainda no primeiro tempo, aos 32 minutos, William virou o jogo para o Castanhal e, dez minutos depois, fez o terceiro gol dos aurinegros.