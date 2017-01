Remo pede e CBF adia estreia azulina na Copa do Brasil

Partida contra o Brusque (SC) saiu dao dia 16 de fevereiro para 17 do mesmo mês. Motivo foi proximidade com o clássico com o Paysandu pelo campeonato

Por: Redação ORM News

Em 17 de janeiro, 2017 - 16h48 - Copa do Brasil