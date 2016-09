Henrique e Ítalo, lesionados, estão vetados da partida deste domingo (18), às 19h, contra o América de Natal (RN), valendo vaga na 2ª fase da disputa

Por: Redação ORM News

Em 15 de setembro, 2016 - 16h14

A esperança de ter o retorno de Henrique à zaga do Remo acabou nesta quinta-feira (15). Além da confirmação da ausência do atleta - entregue ao Departamento Médico -, o setor teve outra baixa: Ítalo, fora dos treinos por uma lesão muscular. Ambos desfalcarão o Leão no embate com o América de Natal, valendo vaga na segunda fase da Série C do campeonato brasileiro. A partida está marcada para as 19h deste domingo (18), no Mangueirão, em Belém.

Henrique já estava lesionado desde a derrota para o ABC (RN), em Natal (RN), no dia 29 de agosto. O defensor sofreu um estiramento grau 2 na coxa direita e segue em processo de transição. 'Ele só estará disponível para o treinador novamente na segunda fase', contou o médico do clube, Ricardo Ribeiro.

Já o caso de Ítalo é bem mais recente. O jogador teve uma lesão grau 1 no músculo adutor da coxa. 'Ele precisará de mais um tempo de recuperação para poder jogar. Ainda não tem condições. Também estaria pronto para a segunda fase', falou Ribeiro.

Com a ausência da dupla, o técnico Waldemar Lemos deverá escalar a zaga com Max, que retorna após cumprir suspensão, e Renato Justi. Este último chegou a preocupar o Departamento Médico por conta de um trauma no joelho, mas 'está liberado para jogar', confirmou o médico azulino.