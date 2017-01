Léo Rosa apresentou problema muscular na região posterior da coxa direita e foi cortado do jogo

Por: Redação ORM News

Em 19 de janeiro, 2017 - 18h36 - Parazão

Momentos antes do amistoso contra o Castanhal, na última partida do Remo antes da estreia no campeonato paraense 2017, o lateral direito Léo Rosa apresentou dores na coxa direita e foi vetado pelo Departamento Médico do clube. O garoto Lucas Vitor foi chamado pelo técnico Josué Teixeira para assumir a camisa 2. O amistoso será às 20h, no estádio Maximino Porpino, em Castanhal.

Léo Rosa vinha sendo titular nos treinamentos e nos amistosos do Leão. Ele sentiu as dores antes mesmo do trabalho de aquecimento para a partida. Desta forma, ele passa a integrar a lista de cuidados do DM azulino. Estão nela atletas como o meia Flamel, o lateral esquerdo Jaquinha e o zagueiro Zé Antônio, que também vinham sendo titulares, mas nem chegaram a viajar à Cidade Modelo para evitar lesões.

Com o desfalque, o Remo vai encarar o Japiim com André Luís; Lucas Vitor, Igor João, Tsunami e Caio; Elizeu, Marquinhos, Fininho (Capitão) e Edicléber; Jayme e Edgar. O banco de reservas terá: André, David, Henrique, Jefferson, Silvio, Val Barreto, Max e Rodrigo.

Este é o segundo jogo entre azulinos e aurinegros neste período de preparação para o campeonato paraense deste ano. No primeiro, o Leão venceu por 3 a 0, no estádio do Souza, em Belém.