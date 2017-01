Clube chamou o advogado Osvaldo Sestário, do Rio de Janeiro, para reverter suspensão de Jaquinha em multa

Por: Redação ORM News

Em 17 de janeiro, 2017 - 16h08 - Futebol

Os estudos jurídicos para tentar reverter a suspensão de quatro jogos do lateral esquerdo Jaquinha em competições da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) começaram. Em entrevista ao Portal ORM News, o diretor jurídico do Remo, Gilmar Nascimento, contou que o clube acionou o advogado dos clubes junto ao STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Osvaldo Sestário e, nesta terça-feira (17), iniciou a 'defesa' do atleta.

Nos termos jurídicos, Nascimento explicou que o Remo vai requerer uma Transação Disciplinar Desportiva para fazer com que Jaquinha esteja liberado para atuar pelo clube via pagamento de multa. 'Como o processo já transitou em julgado, vamos fazer esta solicitação junto à Procuradoria do tribunal. Conversamos com o Sestário hoje pela manhã e a intenção é transformar a suspensão em multa ou em algum trabalho social, o que é possível', frisou.

Jaquinha foi punido com o 'gancho' de quatro jogos por ter sido expulso por agredir um jogador do Juazeirense (BA), quando ainda defendia o São Raimundo. Aquela partida determinou a eliminação do Pantera na Série D do campeonato brasileiro de 2016.

Caso não consiga a revesão da pena, o técnico Josué Teixeira não poderá contar com Jaquinha por quatro partidas em competições da CBF, ou seja, na Copa do Brasil, na Copa Verde e na Série C do campeonato brasileiro. Para o campeonato paraense, portanto, ele está apto para atuar.