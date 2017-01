Atacante tem sido principal destaque azulino neste início de ano

Por: Redação ORM News

Em 18 de janeiro, 2017 - 18h17 - Futebol

O Clube do Remo começou a figurar no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) na tarde desta quarta-feira (18). Os dois primeiros atletas a serem regularizados para atuar pelo Leão em 2017 foram: o meia Rodrigo e o atacante Edgar, que tem se destacado nos amistosos deste ano pela pré-temporada.

Dos 30 jogadores que compõem o elenco remista atualmente, somente os garotos promovidos diretamente das categorias de base estão com vínculo com o clube. A expectativa é de que o restante tenha o nome publicado no BID como atleta azulino a partir de amanhã (19).

Enquanto isso, o Leão segue com a rotina de amistosos. O próximo e último será contra o Castanhal, amanhã (19), no estádio Maximino Porpino, na Cidade Modelo, nordeste paraense. Depois, o elenco terá uma folga para retomar os treinamentos visando apenas a estreia no campeonato paraense, às 16h do dia 29 deste mês, contra o Cametá, no Mangueirão, em Belém.