Vinícius teve lesão grau 2 constatada na coxa direita. Atacantes João Victor e Sílvio retornam

Por: Redação ORM News

Em 11 de janeiro, 2017 - 18h25 - Parazão

O período de pré-temporada no futebol compreende a presença de jogadores no campo, na academia e... no Departamento Médico. No caso do Remo, o tempo é de liberações e ausências. Nesta quarta-feira (11), os atacantes João Victor e Sílvio passaram por exames e foram liberados para treinar. A dupla teve lesão grau 2 na coxa esquerda. Por outro lado, o goleiro Vinícius teve lesão grau 2 constatada na coxa direita e não deve jogar os amistosos preparatórios para o campeonato paraense.

Em entrevista ao ORM News, o médico do Remo Jorge Silva contou que o goleiro sentiu as dores ainda no sábado e passou por exames no início desta semana. Ele acredita que o atleta deve retornar aos treinamentos com os demais jogadores em um prazo de 15 dias.

'Lógico que é um tratamento e depende do organismo do atleta e de várias outras variáveis. O Vinícius será submetido a novos exames na terça-feira (17) para saber como está o caso da lesão, pois houve estiramento de fibras musculares', comentou.

Sem Vinícius, o gol azulino deve ser defendido pelo também 'novato' André Luiz, nos amistosos contra Castanhal, nos dias 12 e 19 deste mês, e Independente, no dia 15 próximo.