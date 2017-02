Dupla sofreu lesões musculares e não devem jogar pelo Leão na estreia na Copa do Brasil

Por: Redação ORM News

Em 13 de fevereiro, 2017 - 18h32 - Copa do Brasil

Múltiplos que devem provocar subtrações entre os relacionados do Remo para enfrentar o Brusque (SC), pela primeira fase da Copa do Brasil. O camisa 10, Flamel, e o 5, Renan Silva, sofreram lesões musculares no Re-Pa do último domingo (12) e podem desfalcar o Leão no embate desta quinta-feira (16), às 18h15, no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC).

Flamel já vinha enfrentando dores musculares e chegou a ser colocado como dúvida até para o clássico, mas atuou e teve a constatação de um edema - configurado como lesão grau 1 - na região posterior da coxa direita. Já o caso do volante Renan Silva, os exames só estão marcados para a manhã desta terça-feira (14). Ele reclamou de dores no músculo adutor da coxa esquerda. Se a dupla não se recuperar a tempo, Fininho e Rodrigo disputam a vaga de Flamel, enquanto que Eliseu deve herdar a de Renan Silva.

Outro jogador que também não participou do treinamento desta segunda-feira (13) foi o lateral esquerdo Caio Ribeiro. O garoto chegou a ser utilizado na partida contra o Paysandu, no segundo tempo, e não foi ao Baenão por conta de uma virose.

O Leão embarcará às 4h45 desta quarta-feira (15) e ainda terá um treino em Brusque (SC), às 16h, do mesmo dia, para definir a equipe que vai entrar como titular pela Copa do Brasil. Vale lembrar que, por ser visitante, o Remo precisa de até um empate para se classificar e ser o mandante do confronto com o Corinthians (SP) pela segunda fase da competição.