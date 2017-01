Remo e Tuna acertaram convênio para a utilização do Souza pelo Remo, com treinos e jogos

Por: Da Redação

Em 02 de janeiro, 2017 - 06h00 - Esporte

Remo e Tuna Luso firmaram uma parceria no futebol paraense. No acordo, o Leão Azul utilizará o campo do Souza para treinamentos, amistosos preparatórios para os jogos do Campeonato Paraense e Copa Verde. Com isso, o amistoso diante do Sampaio Corrêa (MA) está confirmado o estádio tunante, no próximo dia 12 de janeiro, no aniversário de Belém. Os valores do acordo financeiro foram acertados, mas não divulgados.