O Leão encara o Independente amanhã (15), no Souza

Por: O Liberal

Em 14 de janeiro, 2017 - 10h00 - Parazão

O Remo faz um leve treino no Baenão pela parte da manhã com serventia para que o técnico Josué Teixeira possa relacionar os jogadores para o confronto de amanhã com o Independente, no Souza, às 15h30, no jogo amistoso em que vale a disputa da taça “Adélcio Torres”, presidente da Federação Paraense de Futebol ( FPF) e candidato à reeleição no mês de dezembro.

O atacante Felipe, que veio do Carajás e o zagueiro Luiz Cláudio, do Sub-20, que não foram relacionados na partida de quarta-feira diante do Castanhal, terão seus nomes na lista. Josué vai levar 20 jogadores. O zagueiro Henrique continua fazendo trabalhos especiais e seu aproveitamento amanhã não está confirmado. O goleiro Vinicius permanece fora, devido a uma lesão grau 2.

Os atacantes Sílvio e João Victor podem ser relacionados. Os dois jogadores voltaram aos treinos na quinta-feira sem nada sentirem. Se aparecerem na lista, devem entrar no segundo tempo.

O goleiro André Luiz, um dos destaques da partida na goleada do Remo sobre o Castanhal por 4 a 0, mostrou suas qualidades na defesa da cobrança de pênalti pelo meia Elson, ex-Palmeiras e Stuttgart, da Alemanha. André Luiz foi no canto certo. “Tive a felicidade de pegar um pênalti durante o jogo e ajudar minha equipe a sair com esse excelente resultado. O Elson é um cara reconhecido no futebol, muito bom, mas fui feliz. Agora é manter o foco no trabalho, e dedicação nos treinamentos, para sempre estar fazendo boas atuações”, analisou.

Para André Luiz, o resultado do amistoso foi benéfico, pois a vitória dá tranquilidade ao elenco, além de confiança para dar continuidade ao trabalho. “A nossa equipe está numa crescente. Tivemos um pouco de dificuldade no início, com uns erros bobos de passe, o que é normal no início de temporada. O importante é ter calma. Conseguimos colocar em campo tudo o que o treinador Josué nos pediu. O resultado mostrou que estamos no caminho certo”, ressaltou. André Luiz foi titular contra o Pinheirense e Castanhal está cotado para ser o número 1 dia 29, diante do Cametá, na estreia do Remo no Prazão.

GIAN É EXECUTIVO

O ex-craque Gian Dantas, foi apresentado pelo diretor de futebol Marco Antônio Pina, como o executivo de futebol do Clube do Remo. Ídolo da torcida, Gian substitui o cearense Fred Gomes, que foi gestor do futebol remista por 2 anos. O “Príncipe do Baenão”, como é conhecido Gian Dantas, estava trabalhando no Castanhal, tendo seu vínculo terminado em dezembro. Após as férias no futebol, visitou o Vasco da Gama, Clube que o revelou, onde fez estágio com Izaias Tinoco, e se diz pronto para atuar na função delegada pela diretoria azulina.

Na tarde de ontem, Gian conversou com a imprensa no Baenão. “Estou preparado. Fui fazer o que deveria fazer nestas férias, que é aprender um pouco mais dessa profissão e vou colocar em prática aquilo que aprendi. Meu papel é o de facilitar o trabalho do técnico ao máximo, fazendo o melhor para que as negociações tenham um custo mais baixo possível. Porém, a principal função é intermediar o treinador e a diretoria”, disse..

Apesar de já ter o acerto com o Remo desde o ano passado, Gian não participou da formação do elenco azulino, mas encontrou qualidades no trabalho realizado.