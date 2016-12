O torcedor azulino paga o ingressos R$10,00 e doa um quilol de alimento não perecível

Por: O Liberal

Em 22 de dezembro, 2016 - 08h29 - Futebol

O amistoso com a seleção de Ponta de Pedras, hoje à tarde, no Souza, encerra as atividades do futebol do Remo nesta temporada. O recomeço será em 2 de janeiro de 2017, quando o Leão Azul inicia de fato sua preparação para o Campeonato Paraense, Copa Verde e Copa do Brasil, as competições do primeiro semestre. Mas, o embate com os ponta-pedrenses é o foco central dos azulinos em virtude de servir de elemento essencial para o treinador Josué Teixeira definir os jogadores para compor oelenco para as competições da próximo ano.

No momento, estão sob avaliação do técnico, 33 atletas que estão trabalhando há duas semanas. A pretensão de Josué Teixeira é contar com um elenco formado por 26 jogadores e mais os goleiros. O jogo amistoso contra a seleção de Ponta de Pedras, marcado para as 15h30 se torna importante para a observação final do técnico sobre os jogadores que estão querendo vaga no elenco. Por isso, Josué Teixeira escalou uma equipe em que predominam os jogadores da base e os que estão em período de teste. Após o treino matinal de ontem, no Baenão o técnico Josué relacionou vinte e um jogadores para o amistoso. O torcedor azulino paga o ingressos R$10,00 e doa um quilolograma de alimento não perecível.

A venda dos ingressos começa a partir das 13 horas na bilheteria do estádio tunante. O sócio-torcedor azulino tem entrada franqueada, no entanto, deve contribuir, doando um quilo de alimento. Os donativos arrecadados serão repassados às vítimas do naufrágio do rio Pará. na região do Marajó. O time azulino está definido pelo técnico Josué Costa: André; Roni, Igor João, Luiz Cláudio e David; Lucas Vitor, Moises e Flamel; Júnior Miranda, João Victor e Felipe. Na suplência, ficam Wesley Muralha, goleiro, Cláudio Vitor, Alan Marley, Abeny, Jefferson, Ruan, Val Barreto, Erick Kenji, Salomão e Remyson.