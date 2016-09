Remo se apresenta apático diante do Salgueiro, sofre gol e a muito custo arranca empate, com cobrança de pênalti. Leão fica no 4° lugar

05 de setembro, 2016

O Salgueiro-PE, por muito pouco não promove outro ‘salgueiraço’ em Belém diante do Remo na noite deste domingo no Mangueirão, semi-lotado pela torcida azulina que foi ao estádio com muita confiança, acabou saindo decepcionada com o empate por 1 a 1 que ficou de bom tamanho para o Remo, em razão do seu futebol sem garra e vibração, e desprovido de qualquer criatividade. O resultado, mesmo mantendo o Leão no G4, ficou muito além da expectativa do torcedor e dos jogadores. Todos sonhavam com uma vitória com boa margem de gols - pelo menos três - que levaria o Remo de volta ao primeiro lugar do grupo A.