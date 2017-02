Leão faz treino leve hoje antes de embarcar para Santarém. Jogo será contra o Pantera.

Por: Da Redação

Em 04 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Esporte

O Remo conclui hoje pela manhã a sua preparação para o jogo de amanhã, em Santarém, contra o São Raimundo. A viagem para Santarém está marcada para as 12h50. Os jogadores relacionados almoçam na Toca do Leão. O Leão já segue escalado pelo técnico Josué Teixeira, com apenas uma mudança na equipe: Elizeu no lugar de Marquinhos, que foi vetado devido a lesão na panturrilha. Ambos têm a mesma característica de jogo, são ‘pegadores’ e o time não vai sentir muito a ausência de Marquinhos. No treino de ontem à tarde, Josué Teixeira movimentou o ataque variando as posições entre Jayme e Edgar, além de puxar pelo arranques dos laterais Jaquinha e Léo Rosa.