No Modelão, o Leão joga outra vez contra o Castanhal e Josué provoca mudanças

Por: Da Redação

Em 19 de janeiro, 2017 - 06h00 - Esporte

O Remo testa o poderio do Castanhal hoje à noite no estádio Modelão, a partir das 20 horas. Na semana passada, em Belém, no Souza, o Leão Azul goleou o Japiim por 4 a 0 e devido suas boas apresentações nos jogos amistosos, se apresenta como favorito.

O Remo com o técnico Josué Teixeira está invicto e virou uma máquina de fazer gols em jogos de preparação ao Parazão. Em três partidas marcou 16 gols e sofreu três. E o time que vem jogando ainda não é considerado titular por Josué Teixeira, pois falta encaixar algumas peças. O treinador tem dúvidas na defesa, pois Zé Antônio ainda não apresentou o melhor do seu futebol e foi barrado por Tsunami que vem se tornando artilheiro marcando com os gols de cabeça. Henrique, recuperado, estava até ontem de ‘olho’ na vaga.