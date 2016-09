Leão não conseguiu furar o bloqueio do América (RN) e entrou de "férias" em 2016. América foi rebaixado para a Série D

Por: Redação ORM News

Em 18 de setembro, 2016 - 18h40 - Série C

Não deu para o Remo na noite deste domingo (18). O Remo não conseguiu furar o bloqueio do time do América (RN) e ficou no 0 a 0 diante de um público muito bom no Mangueirão. O Leão foi aguerrido na segunda etapa do jogo e mesmo com todo apoio do seu torcedor, não conseguiu vencer o time potiguar e está fora da Série C. Além disso, o Leão se despede do ano sem conquistar nenhuma meta traçada na temporada, já que não conseguiu os títulos do Parazão, Copa Verde, além do tão sonhado acesso.

Primeiro tempo de poucas chances, mas com um domínio remista- O Remo entrou em campo na noite deste domingo precisando fazer sua parte em Belém e torcendo por um tropeço do ASA (AL) que jogava contra o ABC (RN), em Natal. A equipe azulina estava com um desfalque na zaga, já que Renato Justi estava fora e Ciro Sena entrou no seu lugar ao lado de Max. Mesmo com mais de 33 mil pessoas empurrando o Leão, o time comandado pelo técnico Waldemar Lemos teve dificuldades na etapa inicial. Poucas chances foram criadas pelo time paraense, que abusava do famoso “chuveirinho”, já que a equipe do América fazia uma forte marcação e proporcionava pouco espaço para jogadas azulinas. As melhores chances foram do Remo, a primeira com Edno em cobrança de falta e em seguida com Michel Schmoller em cobrança de escanteio, que o volante cabeceou e a bola caprichosamente bateu no travessão do goleiro Ricardo.

Já pelo lado alvi-rubro, poucas oportunidades. O time potiguar que também jogava pressionado, já que precisava vencer para se livrar do rebaixamento tentava nos contra-ataques, mas bastante desorganizado em campo na primeira etapa, pouco criou. O jogo no seu primeiro tempo terminou do jeito que começou, 0 a 0.

Segunda etapa aberta e com chances reais para as duas equipes – O Remo voltou para o segundo tempo sem modificações, mas bastou o jogo iniciar para que a torcida pedisse a entrada de Flamel. O técnico Waldemar Lemos colocou o meia na partida no posto de Fernandinho e o Remo começou a criar muito mais. Na sua primeira aparição, Flamel puxou o contra-ataque e serviu Eduardo Ramos, que sozinho e dentro da área, finalizou nas mãos do goleiro Ricardo. O Remo continuou muito bem na segunda etapa e teve outra oportunidade com Eduardo Ramos, que recebeu passe de Edno, mas carimbou o zagueiro.

O América começou a atacar o Remo por volta dos 15 minutos. Sempre com o perigoso Thiago Potiguar, que infernizava a zaga remista. Em uma dessas jogadas pela esquerda, Potiguar serviu o atacante Luiz Eduardo, mas o atleta bateu para fora, de frente com o goleiro Fernando Henrique. O Remo se safava lá atrás e perdia gols lá na frente. Com maior mobilidade no meio d campo com Flamel, Marcinho e Eduardo Ramos, o Remo abusava de perder gols. Edno recebeu na entrada da área e chutou forte, cruzado, mas a bola caprichosamente passou tirando tinta do poste esquerdo do goleiro Ricardo.

Enquanto o Remo perdia gols, o ABC (RN) marcava o segundo gol em Natal contra o ASA (AL), colocando o Remo novamente no G-4. No Mangueirão, a partida ficou bastante aberta, com chances reais de gols para os dois lados, mas a bola insistia em não entrar. A torcida do Remo comemorou bastante o gol do time potiguar, mas no final não deu certo, já que no final da partida em Natal, o ASA (AL) empatou o jogo e voltou a ficar com a vaga no G-4. A notícia do gol do ASA (AL) foi repassada aos jogadores do Remo que partiu desesperadamente para o ataque. Por outro lado, o América (RN) também precisava da vitória, já que na briga pelo rebaixamento, o Confiança (SE) vencia o Salgueiro (PE) por 2 a 1 e esse resultado rebaixava o América (RN). O final da partida foi eletrizante, com Remo e América perdendo muitas chances de gols, Fernando Henrique pelo ,lado remista fez boas defesas e salvou o Remo da derrota, o Remo tentou mais uma vez com o famoso chuveirinho e no final quase marca. A bola foi levantada na área, o goleiro Fernando Henrique ajeitou para Edno, mas o atacante chutou prensado. A partida terminou mesmo 0 a 0 e as duas equipes “morreram abraçadas”. O Remo ficou fora da Série C e o América (RN) foi rebaixado para a Série D do Brasileirão.

Com o resultado o Remo fecha a temporada sem conseguir nenhum título, já que perdeu o Parazão, Copa Verde e agora deu adeus ao tão sonhado acesso à Série B do Brasileirão e também ao bicampeonato da Série C.