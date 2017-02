A decisão acontece nesta terça-feira (14), às 20h, no Ginásio Serra Freire

Por: Redação ORM News

Em 14 de fevereiro, 2017 - 11h28 - Vôlei

O Remo entra em quadra nesta terça-feira (14) para decidir mais um título no vôlei. As meninas do Leão encaram o Colégio Impacto, às 20h, no Ginásio Serra Freire, decidindo o título do Campeonato Paraense de 2016.

A decisão de quem será a equipe campeã do vôlei paraense da temporada 2016 será em partida única. Quem vencer levanta a taça. a equipe azulina chega embalado na final, já que foi o campeão do segundo turno. Pelo lado azulino, vale destacar a ponteira Fabíola, que já atuou em clubes de âmbito nacional e participou da Seleção Brasileira Universitária (Universite).

Leão e Colégio Impacto decidem o Campeonato Paraense de vôlei feminino nesta terça (14), às 20h30, no Ginásio Serra Freire, em Belém. A partida terá entrada franca.