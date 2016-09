Clube enfrentará o Team One em partida de Counter Strike válida pela Brasil Game Cup

Por: Vito Gemaque (O Liberal) - Enviado especial para BGS 2016

Em 02 de setembro, 2016 - 14h01 - Tecnologia

O time de e-Sports Remo Brave disputará nesta sexta-feira (2), às 17h, a semifinal no jogo Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), na Brasil Game Cup (BGC), em São Paulo. O adversário do Clube do Remo será o Team One.

Como o Remo Brave foi o segundo colocado no grupo A, atrás do CNB HyperX, enfrentará o primeiro colocado do grupo B que foi o Team One. Dos três jogos disputados na fase de grupos, o Remo ganhou dois. Todos os jogos do torneio serão transmitidos ao vivo pelo site do evento no www.brasilgamecup.com.br. A Brasil Game Cup ocorre como parte da programação da Brasil Game Show.

Na primeira semifinal de hoje disputarão CNB HyperX contra a equipe da FamiliaRei$, às 13h. O duelo do Remo será o segundo do dia. O Remo Brave chega com após vencer a equipe INTZ e Ascendancy e-Sports. A única derrota azulina foi para o líder o CNB HyperX.

O adversário azulino na semifinal Team One venceu as três partidas que disputou na fase de grupo, a primeira contra LDDM e-sports, a segunda contra Dai Dai Gaming e a terceira contra a FamiliaRei$. A final com os vencedores das duas semifinais ocorrerá às 13h deste domingo, dia 4.

Para o diretor do time, Tiago Sanzs, o time está confiante que pode vencer hoje, pois já enfrentou a mesma equipe em um torneio mensal preparatório de agosto no dia 31 e venceu por dois a zero. 'A gente acabou de vencer a mesma equipe a liga profissional dois dias atrás. A expectativa é avançar para a final. Como a gente veio deste histórico recente de dois a zero a esperamos vencer novamente. A gente acabou de ganhar o campeonato da Liga Profissional da Gamersclub', destaca.

Jogo de tiro

O Counter-Strike: Global Offensive é um jogo eletrônico de tiro multiplayer em primeira pessoa, no qual times de terroristas e contra-terroristas batalham entre si. Enquanto os terroristas precisam realizar atos como implantar bombas e manter reféns, cabe aos contra-terroristas desarmar bombas e libertar os reféns.

O jogo é a última atualização da série Counter-Strike desenvolvida pela empresa Valve. Os torneios de E-Sports são disputados mundialmente em diversos jogos como Dota (Defense of the Ancients) e League Of Legends (LoL). Uma das maiores ligas de CS:GO distribui R$ 12 milhões em premiação para as melhores equipes colocadas.