Meia vem sendo cogitado no Leão desde dezembro de 2016, mas segue com negociação travada

Por: Redação ORM News

Em 18 de janeiro, 2017 - 15h40 - Parazão

A negociação entre Clube do Remo e o meia argentino Lucas Acosta continua travada e o caso foi classificado pelo diretor de futebol azulino, Marco Antônio Pina 'Magnata', como 'indefinido'. As conversas iniciaram ainda em 2016 e chegaram a se aproximar de um acerto no início deste ano de 2017. Alterações nos termos do acordo, porém, travaram a contratação.

Aos 28 anos, Lucas Emanuel Mauricio Acosta é um meia do Flandría, que disputa a segunda divisão do campeonato argentino, e, de acordo com 'Magnata', é o único atleta com possibilidade de contratação pelo Leão neste momento. 'Se ele vier, será o último reforço. Se não vier, não vamos procurar outro jogador neste ciclo (de contratações)', disse.

A resolução da 'minissérie' deve acontecer ainda nesta semana. 'Em breve, a diretoria vai se pronunciar publicamente para escalarecer tudo. O que posso dizer é que estamos aguardando', finalizou.

Veja abaixo lances do meia!

O Leão segue se preparando para o amistoso contra o Castanhal, nesta quinta-feira (19), no estádio Maximino Porpino, na Cidade Modelo, como último compromisso antes da estreia no campeonato paraense de 2017, marcado para o dia 29 deste mês, contra o Cametá, às 16h, no Mangueirão, em Belém.