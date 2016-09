Conselho Fiscal do Clube do Remo acusa diretoria de André Cavalcante de erro nas prestações de contas do clube

Por: Redação ORM News

Em 19 de setembro, 2016 - 18h52 - Série C

A eliminação na Série C do campeonato brasileiro parece ter trazido outras tempestades à administração do Clube do Remo. Nesta segunda-feira (19), o Conselho Fiscal do Leão realizou uma reunião extraordinária para pedir o afastamento do presidente azulino, André Cavalcante (ao centro), sob acusação de 'gestão temerária' por incompatibilidades nas prestações de contas. O diretor comercial e responsável pela contabilidade do clube, Jader Gardeline, retrucou.

O processo intitulado 'gestão temerária' é o mesmo que foi movido no casoo que terminou com o pedido de renúncia do então presidente do Remo, Pedro Minowa, em 2015. Na ocasião, o 'Anjo do Oriente' foi acusado de uma série de irregularidades, inclusive, contratuais.

Neste caso envolvendo o atual mandatário do clube, André Cavalcante, o Conselho Fiscal decidiu - por quatro votos a um - que deveria mover novamente tal ação. A justificativa está na forma em que a atual diretoria tem feito a prestação de contas e, principalmente, no atraso das mesmas.

O vice-presidente do Leão, Fábio Bentes, contou que o atraso aconteceu porque o clube só dispõe de um contador, que é também o direto comercial, chamado Jader Gardeline. 'O Jader estava com a missão de organizar toda essa área contábil do clube, que era bastante desorganizada, e teve de dar uma pausa nisso para poder adequar nossas documentações e registros para adesão ao Profut. Tivemos que priorizar e escolhemos priorizar o Profut. Isto implicou em uma atrasada na prestação de contas mensal do clube', falou.

Gardeline detalhou o trabalho realizado e explicou que tal incompatibilidade detectada pelo Conselho Fiscal foi provocada pela adequação do clube às regras do Profut, que são diferentes das regras que o Remo adotara. 'Assumimos no dia 23 de janeiro e implantamos o sistema chamado TRON para fazer a contabilidade. Para aderir ao Profut, tínhamos que reunir informações contábeis dos últimos cinco anos e estava tudo embaralhado. Então, fomos organizado e departamentalizando ano a ano para poder apresentar à Receita Federal. Em outras palavras, colocamos no padrão do Profut, que não é o mesmo que vinha sendo feito no Remo', falou.

Entre as principais mudanças, está a segmentação das despesas e receitas. 'Passamos a ter que dividir tudo entre futebol profissional, futebol de base, esportes olímpicos e área social. Antes, era tudo junto, o que é errado para o Profut. Como exemplo, existe uma exigência do Profut que é de destinar até 80% da renda bruta do clube ao futebol profissional. Como isso poderia ser comprovado sem a separação dos departamentos?', indagou.

Em relação exclusivamente à denúncia, Gardeline foi categórico: 'O que estão questionando é somente a forma com que a prestação de contas foi entregue, porque é diferente da que eles estão acostumados. Não há nenhum desvio de valor ou apropriação de algo. A questão da forma é algo que precisou ser ajustado para o clube e o clube deve se adequar ao Profut. Isto não é gestão temerária!'.

O caso foi levado ao Conselho Deliberativo do Remo, que vai analisar os dados e argumentos durante a semana para decidir se André Cavalcante seguirá até o final do mandato ou se será afastado. Caso a decisão seja pela retirada de Cavalcante, Manuel Ribeiro - atual presidente do Conselho Deliberativo - é o mais cotado para assumir o cargo.