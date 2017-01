O Leão enfrenta o Castanhal na quinta-feira (12) e o Independente no domingo (15)

Por: Redação ORM News

Em 09 de janeiro, 2017 - 11h41 - Parazão

Com a aproximação do início do Campeonato Paraense de 2017, os times estão se preparando a todo vapor. Com o Clube do Remo não poderia ser diferente. Após o cancelamento dos amistosos de pré-temporada contra o Sampaio Corrêa, o Leão correu atrás de dois novos adversários.

A equipe azulina enfrentará o Castanhal, na quinta-feira (12), às 10h, no Estádio do Souza. Após o Japiim, o Leão encara o Independente Tucuruí no domingo (15), no mesmo horário e local.

Para a partida contra o Castanhal, os ingressos já começaram a ser vendidos nesta segunda-feira (9). Os bilhetes serão comercializados no Baenão, na sede social do Leão e nas lojas oficiais do clube em shoppings, sob o valor de R$ 10.