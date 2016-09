Zagueiro sofreu um trauma no joelho esquerdo enquanto ainda estava se recuperando de dores no joelho direito

Por: Redação ORM News

Em 16 de setembro, 2016 - 19h14 - Série B

A palavra final acerca da presença do zagueiro Renato Justi na equipe titular do Remo, que vai enfrentar o América de Natal (RN), às 19h deste domingo (18), será proferida pelo Departamento Médico do clube. O jogador, que já vinha com dores no joelho direito, sofreu um trauma no esquerdo e será reavaliado na manhã desta sexta-feira (17).

A última contusão e Justi foi no treino desta sexta-feira (16), no Baenão. No lance, o meia Flamel acabou caindo por cima de Justi e, que lesionou o joelho esquerdo. O médico do Remo, Ricardo Ribeiro, que à princípio, não houve uma intensidade grande para tirar o atleta da partida, mas...

'Nós precisamos do exame e dessa nova avaliação dele para confirmar. Tudo vai depender de como o organismo dele vai responder aos medicamentos que ele tomou. Vamos aguardar esse prazo de 12 horas para definir se ele poderá ser utilizado no domingo ou não', explicou.

Caso Renato Justii não tenha condições de jogo ao lado de Max, na zaga azulina, as opções utilizadas pelo técnioco Waldemar Lemos foram o garooto Tsunami e o experiente volante Chicão. Ciro Sena também é especialista da posição, mas não foi nem cogitado para reassumir a titularidade.