Leão aposta na possibilidade de o volante Sapé ter jogado ilegalmente

Em 20 de setembro, 2016 - 06h00 - Esporte

Da Redação

Para a diretoria do Remo, a disputa da Série C ainda não terminou para o Leão Azul. Desde ontem que o presidente André Cavalcante está no Rio de Janeiro, tendo visitado a sede da CBF, esmiuçando o contrato do jogador Jadson Sapé, do Botafogo-PB, que, supostamente, teria sido transferido para o Belo de forma irregular. Segundo comentários de bastidores, a transferência do volante Sapé do Centro Sportivo Paraiabano (CSP) para o Botafogo-PB teria sido assinada por um diretor que não é credenciado na CBF, daí o motivo da viagem urgente de Cavalcante ao Rio na manhã de ontem. O presidente azulino juntou-se ao presidente do América-RN, Beto Santos, principal interessado no caso, pois, se for comprovada a irregularidade de Sapé, os dois clubes que “morreram abraçados” domingo, no Mangueirão podem ganhar vida nova no Grupo A da Série C.