Confronto com o Salgueiro terá bilhetes a R$ 40 para arquibancadas e R$ 60 para cadeiras

Por: Redação ORM News

Em 31 de agosto, 2016 - 16h34 - Série C

Diante da necessidade de garantir uma boa renda na bilheteria da partida decisiva contra o Salgueiro (PE), pela 16ª rodada da Série C do campeonato brasileiro, o Remo abriu as vendas dos ingressos já nesta quarta-feira (31), com valores a R$ 40 para arquibancadas e R$ 60 para cadeiras. A partida será contra o Salgueiro e sobre o gramado do Mangueirão, em Belém.

Nesta quarta-feira (1), porém, a comercialização está acessível somente para os sócios remidos e proprietários. O público em geral só poderá comprar as entradas a partir desta quinta-feira (1º), com promoção que dará direito a uma camisa do projeto 'Sou Baenão' aos 400 primeiros compradores.

O Remo precisará vencer o Salgueiro para seguir forte na luta pela permanência no G4 da competição. Após este jogo, o Leão só terá mais dois jogos a fazer por esta fase classificatória. Vale lembrar que, no primeiro confronto entre as equipes nesta Terceirona, a vitória foi do Carcará do Sertão, no estádio Cornélio de Barros, no interior de Pernambuco, em partida que marcou a estreia de Waldemar Lemos como treinador remista.

Veja abaixo o cronograma de ingressos para o confronto:

CRONOGRAMA DE INGRESSOS

Sócios Remido e Proprietário (a partir de quarta, 31)

R$40 arquibancada | R$60 cadeira

Local: Sede Social

Público geral (A partir de 12h de quinta, dia 01)

Loja do Remo Sede Social: 9h às 19h.

Lojas do Remo Pátio Belém e Castanheira: 10h às 22h.

Loja do Remo IT Center: 9h às 21h.

Loja do Remo Formosa Augusto Montenegro: 9h às 21h.

Domingo (04/09)

Baenão: 9h às 16

Loja do Remo na Sede: 9h às 16h

Lojas do Remo Pátio Belém e Castanheira: 10h às 16h

Loja do Remo IT Center: 9h às 16h

Loja do Remo Formosa Augusto Montenegro: 9h às 16h

Ceju: a partir de 09h.

Ônibus: a partir de 14h.

SETORIZAÇÃO

A1: Público geral

A2: Exclusivo para Sócio torcedor Nação Azul

A3: Fechado

B1: Público geral e venda online

B2: Fechado

B3: Sócio torcedor com acompanhante; Gratuidade; Catraca feminina, Sócio Proprietário e Remido

Meia Entrada e Estacionamento

Reserva pelo site oficial do clube, dia 02 a partir das 8h. Retirada dia 03/09 no Ginásio Serra Freire, das 9h às 14h.