Messi é o segundo e Cristiano Ronaldo aparece apenas em sétimo na lista

Por: O Globo

Em 16 de janeiro, 2017 - 08h31 - Futebol

Um relatório divulgado nesta segunda-feira pelo CIES (International Centre for Sports Studies) aponta os 100 jogadores mais valorizados do futebol mundial no momento. No topo da lista, nem Messi, nem Cristiano Ronaldo. O jogador mais caro do mundo, segundo o estudo, é Neymar. O atacante brasileiro do Barcelona foi avaliado em 246,8 milhões de euros (cerca de R$ 841,5 milhões).

O argentino Lionel Messi aparece em segundo lugar, avaliado em 170,5 milhões de euros, enquanto o francês Pogba, do Manchester United, é o terceiro, valendo € 155,3 milhões.

O estudo avalia os valores do jogadores usando vários fatores, como as performances deles - minutos jogados, gols marcados - e características como idade, valores e tempo de contrato, entre outros dados.

O segundo brasileiro mais bem avaliado é Diego Costa, atacante naturalizado espanhol do Chelsea, que aparece na 32ª posição. Roberto Firmino, do Liverpool, é o 45º, Willian, do Chelsea, é o 47º e Philippe Coutinho, do Liverpool, aparece em 48º. Confira a lista completa clicando aqui.

OS DEZ JOGADORES MAIS CAROS DO MUNDO:

1 - Neymar (Barcelona) - € 246,8 milhões

2 - Messi (Barcelona) - € 170,5 milhões

3 - Pogba (Manchester United) - € 155,3 milhões

4 - Griezmann (Atlético) - € 150,4 milhões

5 - Luis Suárez (Barcelona) - € 145,2 milhões

6 - Harry Kane (Tottenham) - € 139,2 milhões

7 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid) - € 126,5 milhões

8 - Dybala (Juventus) - € 113,8 milhões

9 - Dele Alli (Tottenham) - € 110,5 milhões

10 - Hazard (Chelsea) - € 101,5 milhões