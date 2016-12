Esquemas de corrupção ganharam lastimável sofisticação, proporcionando a pilhagem de recursos do País

Por: O Liberal

Em 26 de dezembro, 2016 - 07h32 - Editorial

A presença de empreiteiras no campo político brasileiro não é um processo atual. Esta relação, destacada hoje pelas investigações da operação Lava Jato, começou na década de 1940, quando o Estado começou a se retirar da atividade construtora direta. Assim, as atividades foram divididas: o governo seria responsável pela captação de recursos e planejamento da infraestrutura; e às empreiteiras, caberia a execução de projetos e obras, ampliando a demanda para o setor privado nacional.

O auge dessa expansão ocorreu nos governos militares, sobretudo com os grandes projetos para a Amazônia – a maioria deles relacionados à construção de hidrelétricas, após a criação da Eletrobrás, em 1962. Desde então, afirmam especialistas de renome, as empreiteiras ganharam espaço na definição de políticas públicas na região.

Essa aproximação perniciosa - que tem como exemplo o caso Odebrecht e centenas de obras no Brasil e exterior - tem soterrado o País, porque, além de abrir propinodutos, força a construção de obras que muitas vezes não refletem as necessidades - e na maior parte superfaturadas. Assim, o dinheiro some e a população continua a sofrer sem infraestrutura básica.

As investigações da operação Lava Jato já demonstraram que as principais empreiteiras do Brasil estão estruturalmente associadas ao sistema de elaboração de políticas públicas. O lobby dessas empresas tem como objetivo o lucro. O investimento em benefício à sociedade fica em segundo plano – sem contar que as etapas necessárias ao licenciamento de grandes projetos são geralmente atropeladas.

Interferências como estas são geradas em grande parte pelo elevado aporte de recursos aos partidos por meio de empresas, criando uma relação de “troca de favores”. Desde as eleições de 1994, as empreiteiras têm sido as maiores doadoras para campanhas. Mais de 20 anos depois, esquemas de corrupção ganharam lastimável sofisticação, proporcionando a pilhagem de recursos do País.

A ambição de grupos de corrupção alçou voo e ganhou outras fronteiras. De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA - responsável por acordo de leniência binacional -, somente a Odebrecht e a sua subsidiária Braskem admitiram a distribuição de 1 bilhão de dólares em propina em 12 países. O caso, já considerado como a maior ação de suborno internacional da história, pode ser somente a ponta de um destrutivo iceberg: desde 2001, a empreiteira brasileira é acusada de cometer pelo menos 15 atos criminosos.

O cenário mostra a força dos grupos de corrupção de saqueiam o país e inclusive tentam minar a força-tarefa da operação Lava Jato. Mas a luta precisa continuar. Pelos brasileiros.