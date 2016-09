Rapaz conversa com Ralf, enquanto a filha de Tanaka procura a prima Yumi para desabafar

Por: GShow

Em 12 de setembro, 2016 - 09h16 - Novelas

Mario (Bruno Gagliasso) decidiu se declarar para Alice (Giovanna Antonelli), mas as coisas não saíram exatamente como ele planejava. Arrasado com o namoro da amiga com César (Rafael Cardoso), ele procura Ralf (Henri Castelli). O tatuador fica surpreso com a reação do amigo e o aconselha a lutar pela mulher que ama.

"Não tô te entendendo, Mario! Você tava contando os minutos pra ela chegar do Japão e escancarar esse troço... essa paixão doida que tá te devorando aí faz dois anos! E no final entrega ela de bandeja, no colo desse Calígula... César, sei o lá o nome dele?!", diz ele.

Enquanto isso, Alice conversa com a prima e mostra sua surpresa com a declaração de amor de Mario. Yumi (Jacqueline Sato), no entanto, diz que já sabia dos sentimentos do rapaz há muito tempo e ainda acha que Alice também sente algo por ele: “Alguma coisa me dizia que no fundo, em algum cantinho aí dentro, você já sabia do amor dele e não ousava admitir nem pra você mesma. Seria muito difícil você se imaginar tendo uma relação 'carnal' com o Mario!".

E agora, será que Alice e Mario vão se entender? Acompanhe em Sol Nascente nesta segunda-feira, 12/9.