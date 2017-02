Especialista Danielle Telles ensina o segredo de viver mais e com saúde

Em 19 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Mulher

Não existe dieta perfeita, não existem alimentos ideais. Existe, sim, a pesquisa e descoberta das alterações químicas de cada paciente para a melhor conduta personalizada.

A terapia ortomolecular, aliada à Nutrologia, é ideal para os tratamentos de rejuvenescimento, excesso de peso e correção de hábitos alimentares. De acordo com a nutróloga Danielle Telles, com o contínuo envelhecimento ocorrem transformações do metabolismo e, com isso, as necessidades orgânicas também se alteram: o cotidiano desgasta as reservas nutricionais a um ritmo mais acelerado do que a capacidade do organismo em armazená-las. “Quando se adota uma dieta não balanceada, pode-se evoluir com alterações hormonais que promovem o envelhecimento precoce e aumento de peso.