Muro de 4 metros começa a ser construído neste mês, diz ministro britânico

Por: Agência Brasil

Em 07 de setembro, 2016 - 16h20 - Mundo

O Reino Unido anunciou que vai começar neste mês a construção de um muro de quatro metros de altura na cidade francesa de Calais para impedir que imigrantes se escondam em caminhões e entrem sem visto em território britânico. Segundo a agência de notícias Reuters, o ministro da Imigração do Reino Unido, Robert Goodwill, anunciou a medida a parlamentares na terça-feira (6).

"Iremos começar a construir esse grande muro novo como parte do pacote de 17 milhões [de libras esterlinas] que estamos fazendo com os franceses... Fizemos a cerca e agora estamos fazendo o muro", explicou Goodwill, de acordo com a Reuters.

Segundo ele, a segurança está sendo reforçada em Calais, lar do campo apelidado de "Selva" onde milhares de imigrantes saídos do Oriente Médio e da África e em fuga de guerras e da pobreza esperam cruzar o Canal da Mancha rumo ao Reino Unido.

O campo, e um acordo de controle de fronteira franco-britânico que, na prática, empurra a divisa britânica para dentro do continente francês, vêm rendendo debates acalorados desde que os britânicos decidiram se separar da União Europeia, em um referendo realizado em junho.

Críticas à política de imigração

Goodwill disse que o muro é parte de um pacote de medidas de segurança de 17 milhões de libras esterlinas (22,75 milhões de dólares) acordado entre o Reino Unido e a França em março.

A ONG britânica Help Refugees ("Ajude os refugiados", em inglês), divulgou uma nota nesta quarta-feira na qual critica a decisão. "A Help Refugees está desconsolável e profundamente decepcionada que, mais uma vez, enormes quantias de dinheiro e recursos estão sendo despejadas na construção de muros, e não na ajuda aos cuidados de pessoas deslocadas vulneráveis no campo de refugiados de Calais, onde quase mil crianças foram simplesmente deixadas para definhar e e cuidar de si mesmas. Como a história tem mostrado repetidamente, construir muros nunca é a solução", afirmou a organização.

De acordo com a Help Refugees, que trabalha na arrecadação e direcionamento de recursos para reduzir as más condições de vidas dos refugiados na Europa, o levantamento mais recente feito pelos voluntários mostra que há atualmente 9.106 pessoas vivendo no camp de Calais, sendo que 676 delas são crianças desacompanhadas. "A mais jovem delas tem oito anos", afirmou a ONG.

Quatro metros de altura e um quilômetro de extensão

A vegetação já foi retirada de um lado da estrada de Rocade, mas não havia sinal de operários nem de máquinas no local nesta quarta-feira (7).

Uma autoridade local disse que o projeto será finalizado até o final do ano.

O muro deve ter quatro metros de altura e ser erguido dos dois lados de um trecho de estrada de um quilômetro de extensão.

Um documento exibido em uma reunião pública organizada pelo Porto de Calais no dia 6 de julho revelou que o muro será feito de concreto liso para torná-lo mais difícil de escalar, mas que terá plantas e vegetação do lado de dentro para minimizar o impacto visual.

A França desmantelou a metade sul da "Selva" em fevereiro e março, e na semana passada o governo afirmou que irá desmontar o resto, mas sem informar um cronograma.