EM 2017? Unidade da Vale no Pará cria 2,7 mil empregos diretos e 10 mil indiretos

Por: São Paulo; Agência Estado

Em 28 de dezembro, 2016 - 06h00 - Poder

A geração de empregos na nova unidade do Vale em Canaã do Carajás, no Pará, deve melhorar os dados do mercado de trabalho na região e permitir que o Norte seja a única parte do País a registrar aumento, na média, na população ocupada em 2017. Além disso, há a expectativa de que o melhor desempenho da indústria de transformação no Amazonas também ajude os números do emprego na região em um cenário ainda muito deteriorado pela demora na retomada econômica.

O Projeto Ferro Carajás S11D da Vale é considerado o maior projeto de mineração do mundo.