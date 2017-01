Números, no entanto, já são menores que os registrados no início do ano passado

Por: Thiago Vilarins, da Sucursal

Em 08 de janeiro, 2017 - 08h56 - Economia

O número de empresas inadimplentes na Região Norte segue crescendo acima da média das demais regiões brasileiras. No entanto, as taxas atuais são menores do que aquelas observadas no início do ano. De acordo com o indicador calculado pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), a alta foi de 8,97% na comparação entre novembro e o mesmo mês do ano anterior – em outubro a variação anual havia sido de 9,62%.

Em seguida aparece o Nordeste, que registrou avanço de 8,60%, o Sudeste (6,15%), o Centro-Oeste (6,11%) e a região Sul (5,31%). Em todo o País, a variação anual em novembro passado foi de 6,80%.

Para comparação, nos primeiros meses do ano, a inadimplência das empresas nortistas crescia a taxas superiores a 12%. Apesar da desaceleração, esse foi o maior crescimento do número de empresas devedoras entre as cinco regiões. O dado mensal, que compara o número de inadimplentes em novembro e outubro mostra, por sua vez, crescimento de 0,28%. A subida da inadimplência perde força em razão do ambiente de crédito mais restrito.

Seguindo o número de devedores, o número de dívidas em atraso também apresentou desaceleração no último mês. A variação foi de 10,13%, na comparação com o mesmo mês do ano anterior. O resultado ficou abaixo somente do observado da região Nordeste (10,86%). Na comparação mensal, entre novembro e outubro de 2016, houve uma ligeira queda, de 0,22%.

Os setores credores que mais viram as pendências de empresas crescerem na região Norte foi o Comércio e o setor de Serviços, com variações de respectivamente 12,46% e 10,81%. Por sua vez, a indústria teve variação de 9,81%. O credor que concentra o maior número de atrasos de pessoas jurídicas é o setor de Serviços, com 58,17% do total. O Comércio aparece em seguida, como contraparte de 26,46% das dívidas, e a Indústria (12,63%).

Para o presidente da CNDL, Honório Pinheiro, o movimento da inadimplência, tanto de consumidores quanto de empresas, sofre hoje a influência de dois vetores principais que atuam em direções opostas. “De um lado, a recessão econômica afeta a capacidade de pagamento das empresas e, do outro, a falta de confiança dificulta o acesso ao crédito por meio de análises de crédito mais rigorosas e taxas de juros mais elevadas”, explica.

O indicador de inadimplência das empresas sumariza todas as informações disponíveis nas bases de dados do SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) e da CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas). As informações disponíveis referem-se a capitais e interior das 27 unidades da federação.