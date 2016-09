Banda Jaafa comemora 12 anos de estrada com show em Castanhal

Em 14 de setembro, 2016 - 01h30 - Show

Neste sábado, dia 17, a banda Jaafa Reggae comemora 12 anos com um show especial. O evento, que será realizado no Palco Alternativo, em Apeú, Castanhal, iniciará às 21 horas, e contará também com participações especiais de músicos e DJs para completar a festa.

