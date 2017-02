Partida será válida ainda pelo cumprimento da terceira rodada do campeonato paraense

Por: Redação ORM News

Em 15 de fevereiro, 2017 - 19h25 - Parazão

O Paysandu recebe o São Francisco na noite desta quarta-feira (15), na Curuzu, em Belém, com a missão de se reabilitar no campeonato paraense. Vindo de duas derrotas consecutivas, o Bicola aposta em uma nova equipe para tentar desbancar o embalado, porém, desmantelado, São Francisco. A partida é o cumprimento da terceira rodada da competição e será transmitida lance a lance pelo Portal ORM News.

No Papão, o técnico Marcelo Chamusca descartou o mistério e adiantou que entrará em campo com um trio de atacantes ao invés da trinca de volantes que vinha sendo utilizada. Em relação às peças da partida, a saída do suspenso Rodrigo Andrade abriu oportunidade para o retorno de Ricardo Capanema ao setor de marcação do meio-campo. No ataque, Alfredo assumiu a vaga de Leandro Cearense - que perdeu pênalti na derrota no Re-Pa - e Leandro Carvalho foi o atacante escolhido para entrar no time após a saída do volante Jhonnatan.

As mudanças do São Francisco, porém, são todas de ordem médica. A incerteza maior gira em torno da condição de jogo do zagueiro Charles e do atacante Bartola, diagnosticados com um cálculo renal e uma contratura na coxa, respectivamente. Se a dupla não puder atuar, Aldair e Ricardinho devem ser os eleitos para integrar o time titular.

Paysandu e São Francisco se enfrentarão sob o estigma de 'duelo dos desesperados'. Isto porque ambos ocupam a última colocação do seu respectivo grupo. O Bicola tem três pontos, com uma vitória e duas derrotas, enquanto que o Leão santareno só perdeu nesse campeonato.