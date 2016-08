Lojistas e camelôs se unem para encontrar soluções de antigos problemas

Por: O Liberal

Em 28 de agosto, 2016 - 08h35 - Belém

O Centro Comercial de Belém terá uma nova reforma a partir de setembro, começando pela rua João Alfredo. Trabalhadores do comércio informal, lojistas, prefeitura e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), pela primeira vez na história, chegaram a um consenso. A via terá um novo ordenamento; novas bancas serão construídas para os camelôs; e o piso receberá um calçamento removível (para preservar os trilhos do bonde), facilitando o acesso para pedestres e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Há planos para ocultar toda a fiação elétrica em tubos subterrâneos, mas a viabilidade ainda está sendo analisada.

O projeto para a João Alfredo deverá ser um piloto para outras vias do Comércio. Inicialmente, 248 trabalhadores do comércio informal serão beneficiados com padronização das bancas e identidade visual (uniformes e crachás). As bancas ficarão alinhadas no centro da via e não mais próximas às fachadas das lojas. Isso garantirá o fluxo de pedestres para ambos os lados. O presidente da Comissão dos Lojistas do Centro Comercial de Belém, Mourwan Said, observa que lojistas e camelôs entenderam que um precisa do outro.

“Eles não querem sair e nem nós queremos que eles saiam, claro, os cadastrados. Não é para vir ninguém de fora. Mas todos nós queremos ordenamento, padronização... Não adianta colocar o pessoal da rua dentro de um prédio. Eles são uma atração. Só que precisam estar organizados”, diz Mourwan, ressaltando que a segurança e a limpeza precisam vir juntos com o novo arranjo visual.

O lojista tem boas expectativas e se animou ao ver que a proposta atual reaproximou as entidades, que estavam afastadas dos projetos. “Queremos agora que o sonho se realize, mas não acredito que seja já em setembro. O quanto antes tudo ficar bonito e devolver o status que o centro tinha, para passeios em família, mais rápido os lojistas também vão querer melhorar suas lojas”, completou.

A presidente da Associação dos Ambulantes do Centro Comercial de Belém, Zilmar Carvalho, afirma que o projeto foi feito por quem trabalha no comércio informal e para esses trabalhadores coexistirem com os lojistas. A ideia é reformar tudo e reconquistar o glamour e movimento da área, já que as vendas estão cada vez piores. Ela se anima ao falar que finalmente todos os envolvidos estão unidos numa medida boa para todos os lados e que demorou dois anos para enfim sair do papel.

“Não fosse assim e se não fizermos isso, essa favela não acaba nunca. Os lojistas estão sufocados e nós em crise. As vendas caíram para todos. Claro, já melhorou muito de quatro anos para cá, mas ainda precisa melhorar. E quando os camelôs, os lojistas e os clientes virem tudo novo de novo, vão querer visitar, passear e nós todos vamos cuidar para manter”, garantiu Zilmar.