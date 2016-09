A 13 rodadas do fim da Série B, Paysandu investe para tentar dar uma reviravolta

Por: Da Redação

Em 15 de setembro, 2016 - 06h01 - Esporte

O técnico Dado Cavalcanti confirmou ontem que o Paysandu terá mais um meia e mais um atacante para a sequência da Série B. Faltando apenas 13 rodadas para a final do Brasileiro, o meia Cleyton Rafael Lima, que jogou no CSA-AL durante a Série D deste ano, e o atacante Jobinho, que era do Bragantino-SP, são os mais novos contratados do clube. Ambos estão em Belém e fizeram exames físicos e médicos para assinarem o contrato.

O atacante Jobinho, inclusive, fez gol contra o Paysandu na Série B de 2015, na partida na qual o Bragantino venceu o time paraense por 1 a 0.