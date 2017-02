Hayner, de 21 anos, desembarcou em Belém na segunda-feira e passou a semana sendo submetido a exames antes de assinar o contrato

Por: Redação ORM News

Em 17 de fevereiro, 2017 - 14h34 - Parazão

A soberania de Ayrton na lateral direita ficou ameaçada. Isto porque o Paysandu apresentou o novo concorrente pela posição, Hayner, de 21 anos. Cria do Rio Branco (ES), o jogador foi profissionalizado pelo Bahia (BA) e estava no Náutico (PE) antes de acertar com o Bicola.

O jogador veio para o Papão através de uma parceria com o Timbu Mauriciano, que seguirá pagando quase 80% do salário do atleta. Hayner não estava sendo aproveitado pelo então técnico Dado Cavalcanti e foi colocado na lista de empréstimos. O vínculo dele com o Paysandu é por produtividade até o final da temporada.

Em entrevista ao site oficial bicolor, Hayner mostrou ansiedade para jogar. 'Estou feliz por jogar no Paysandu, que tem uma torcida muito grande. Tive uma excelente recepção aqui no clube e estou doido para estrear com a camisa bicolor', comentou.

Ele também falou sobre as suas características de jogo e no que pretende fazer. 'Bastante ofensividade. Gosto muito de atacar, dar passe que é a minha função e quando posso também faço gols. Jogo com bastante força no ataque mas também ajudo na marcação quando é preciso', finalizou.