Entenda os sintomas, causas e tratamentos de uma das doenças estomacais mais comuns

Em 19 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Mulher

Nos últimos tempos, muito se falou sobre os problemas relativos às complicações estomacais, capazes de gerar riscos para a vida das pessoas, se não combatidas de maneira correta. Uma das mais frequentes, sem dúvida, é o refluxo, que acomete cerca de 30% da população mundial, segundo pesquisas. A doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE) pode ser definida como uma doença digestiva em que ocorre a volta do conteúdo ingerido, do estômago para o esôfago, ao invés de seguir seu fluxo normal. Esse movimento é conhecido como refluxo e irrita a mucosa que reveste o esôfago, causando os sintomas típicos.

As principais causas responsáveis pela DRGE são de fácil identificação, de acordo com o médico titular e especialista em Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva, Abel Loureiro.