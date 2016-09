“Virei um Gato” mostra empresário que acorda de acidente como felino

Em 08 de setembro, 2016 - 01h30 - Show

A comédia “Virei um Gato”, que estreia hoje, conta a história o empresário Tom Brand (Kevin Spacey - da série House of Cards e vencedor do Oscar por Beleza Americana, Os Suspeitos) que só pensa em trabalho e não tem tempo em sua rotina para outras tarefas como por exemplo ficar com a família. Porém, Brand sofre um acidente e, ao recobrar a consciência, passa a ver a vida sob uma nova e inesperada perspectiva: dentro do corpo de um felino, animal pelo qual nunca teve afeição.

