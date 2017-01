Se esse é um dos projetos de vida para 2017, saiba como colocá-lo em prática já

Em 08 de janeiro, 2017 - 06h00 - Mulher

Márcia Mendes

Da Redação

Ter uma alimentação saudável é um dos planos mais comuns dos brasileiros para o ano que se inicia. Isso porque o fator mais importante da vida é a saúde e muita gente sabe que o que se come influencia muito na longevidade. As mudanças na alimentação, para se ter noção, provocam inúmeros benefícios para o corpo, tanto esteticamente, quanto no quesito de prevenção e tratamento de doenças. Melhora o humor, aumenta a expectativa de vida e rejuvenesce. Para ajudar as mulheres que desejam colocar em prática o projeto #alimentaçãosaudável2017, a nutricionista Gabriella Oddenino dá algumas orientações de como começar.