A Sespa realizou nesta quinta-feira (16) um workshop para discutir a implementação da rede de atenção à saúde da mulher paraense

Por: Agência Pará

Em 16 de fevereiro, 2017 - 20h00 - Saúde

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) realizou nesta quinta-feira (16) um workshop para discutir a implementação da rede de assistência para o controle do câncer de colo do útero no Pará. O encontro, realizado no hotel Grand Mercure, em Belém, faz parte do trabalho desenvolvido pelo projeto estratégico “Atenção no Controle do Câncer de Colo do Útero no Pará: Linha de Cuidados, Capacitação e Rede de Atenção à Mulher”, idealizado pela secretária adjunta de Saúde Pública, Heloísa Guimarães.

O projeto está sendo elaborado junto com o grupo de trabalho composto por integrantes das coordenações estaduais de Saúde da Mulher, Atenção Oncológica e Educação Permanente em Saúde, pela Assessoria Técnica do Gabinete e pelo Núcleo de Gestão na Atenção à Mulher no Controle do Câncer de Colo do Útero e Mama. Além da equipe da Sespa, participaram do evento representantes da empresa Roche, apoiadora do projeto e pioneira na área da saúde com produtos e serviços inovadores para detecção precoce, prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças.

O evento reuniu ainda integrantes das secretarias de Saúde dos municípios de Belém, Ananindeua, Benevides, Santa Bárbara do Pará, Santa Izabel do Pará e Vigia de Nazaré. "É de suma importância participar desse debate. Considerando minha atuação na Atenção Básica, sou uma multiplicadora de informação para o aprimoramento da linha de cuidados das pacientes com o câncer de colo do útero. Com isso, juntos vamos fortalecer e organizar a rede de assistência, para melhor cuidar dessas mulheres", afirmou Tatiana Maciel, assessora técnica da Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua.

Prevenção e cura

O câncer de colo do útero é o tumor com maior potencial de prevenção e cura quando diagnosticado em estágio inicial. Em 2013, o Hospital Ophir Loyola recebeu 488 casos novos, 547 em 2014 e 564 em 2015. “De 2005 a 2010, a instituição recebeu 3,5 mil casos novos de câncer do colo do útero por ano. Desse total, 1.437 já chegaram em estágio avançado e foram diretamente para cuidados paliativos. Muitos casos poderiam ser curados, se diagnosticados precocemente. Em todo o Pará já existem 20 Serviços de Referência para Diagnóstico e Tratamento de Lesões Precursoras do Câncer do Colo do Útero, onde são feitos diagnósticos e tratamentos precoces desse tipo de câncer.

Segundo Nazaré Falcão, coordenadora do Núcleo de Gestão na Atenção à Mulher, neste ano a Sespa continuará fortalecendo as ações de controle do câncer de mama, e intensificará a prevenção do câncer de colo do útero, garantindo tratamento de lesões precursoras. “Nesse projeto estamos inserindo a população feminina de 25 a 64 anos, por região de saúde e município. A meta é quantificar 40% da população feminina para o Exame de Rastreamento do Câncer de Colo do Útero (PCCU). Para isso, vamos contar com as equipes de saúde básica, especialmente os Agentes Comunitários de Saúde (ACS)”, informou.