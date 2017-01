Estudantes devem consultar central de atendimento da Seduc para verificar onde ainda há vaga

Por: Redação ORM News com informações da Agência Pará

Em 11 de janeiro, 2017 - 22h12 - Educação

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) abriu novo prazo para matrículas na rede estadual de ensino nesta quinta (12) e sexta-feira (13). Para saber quais escolas ainda possuem vaga, os interessados devem entrar em contato com a central de atendimento da Seduc pelo telefone 0800-2800078.

Na matrícula, o pai ou responsável pelo estudante deve informar os dados pessoais do aluno e apresentar os seguintes documentos: certidão de nascimento ou casamento (original e cópia); histórico escolar ou ressalva (original); comprovante de residência (cópia); duas fotos 3x4 (idênticas e recentes); certificado (original e cópia) ou atestado de conclusão do ensino fundamental (original e cópia) para os alunos que cursarão o ensino médio e comprovante de trabalho para o aluno do período noturno.

Alunos novos com deficiência devem apresentar os documentos obrigatórios que comprovam a deficiência, mas a não apresentação desse documento específico não impede a matrícula.

A pré-matrícula de alunos novos nas escolas públicas estaduais transcorreu de 14 de novembro de 2016 a 1º de janeiro de 2017, quando 48 mil alunos foram inscritos. Esses estudantes tiveram o período de 2 a 4 deste mês de janeiro para confirmar a matrícula na escola pretendida para o ano letivo de 2017, previsto para começar em março.

A Seduc oferta 5.040 vagas em 21 escolas de ensino médio em tempo integral em Belém, Ananindeua, Castanhal e Marabá. Além da rematrícula automática para quem já é aluno da rede pública estadual, o processo de remanejamento e transferência de estudantes de escolas estaduais será feito a partir do resultado final do ano letivo de 2016, previsto para o fim de fevereiro.